Almanya'da turizmciler sokaklara indi Brandenburg kapısı önünde toplanan göstericilerden detaylar Göstericilerin protesto amaçlı getirdiği bavullardan detaylar Göstericilerin düdük çalması Tur otobüslerinin korna çalarak geçişleri BERLİN (AA) – Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek...

Brandenburg kapısı önünde toplanan göstericilerden detaylar

Göstericilerin protesto amaçlı getirdiği bavullardan detaylar

Göstericilerin düdük çalması

Tur otobüslerinin korna çalarak geçişleri BERLİN (AA) – Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, Berlin'de seyahat acenteleri, tur operatörleri ve otobüs şirketlerinin katıldığı eş zamanlı protestolar düzenlenerek hükümete "kurtarma paketi" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA