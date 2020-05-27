Almanya'da turizmciler sokaklara indi
Brandenburg kapısı önünde toplanan göstericilerden detaylar Göstericilerin protesto amaçlı getirdiği bavullardan detaylar Göstericilerin düdük çalması Tur otobüslerinin korna çalarak geçişleri BERLİN (AA) – Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek...
27.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:12
Brandenburg kapısı önünde toplanan göstericilerden detaylar
Göstericilerin protesto amaçlı getirdiği bavullardan detaylar
Göstericilerin düdük çalması
Tur otobüslerinin korna çalarak geçişleri BERLİN (AA) – Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, Berlin'de seyahat acenteleri, tur operatörleri ve otobüs şirketlerinin katıldığı eş zamanlı protestolar düzenlenerek hükümete "kurtarma paketi" çağrısı yapıldı.
Kaynak: AA