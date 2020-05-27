Almanya'da turizmciler sokaklara indi
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Almanya'da turizmciler sokaklara indi

Brandenburg kapısı önünde toplanan göstericilerden detaylar Göstericilerin protesto amaçlı getirdiği bavullardan detaylar Göstericilerin düdük çalması Tur otobüslerinin korna çalarak geçişleri BERLİN (AA) – Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek...

27.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:12

Brandenburg kapısı önünde toplanan göstericilerden detaylar

Göstericilerin protesto amaçlı getirdiği bavullardan detaylar

Göstericilerin düdük çalması

Tur otobüslerinin korna çalarak geçişleri BERLİN (AA) – Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, Berlin'de seyahat acenteleri, tur operatörleri ve otobüs şirketlerinin katıldığı eş zamanlı protestolar düzenlenerek hükümete "kurtarma paketi" çağrısı yapıldı.

Almanya'da turizmciler sokaklara indi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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