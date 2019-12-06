Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu
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Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu

Başkent Berlin'deki "CityCube" Salonu'nda bugün başlayan SPD Olağan Genel Kurulunda tüzük değişikliği ve partinin yeni eş başkanları için seçim yapıldı.

06.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:28
Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu

'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) eş genel başkanlıklarına Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken seçildi.


Başkent 'deki "CityCube" Salonu'nda bugün başlayan SPD Olağan Genel Kurulunda tüzük değişikliği ve partinin yeni eş başkanları için seçim yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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