Almanya'da sömürülen mevsimlik ve sözleşmeli işçiler Ücretsiz fazla mesai, aşırı kalabalık evlerde konaklama, hastalık veya kaza: Et endüstrisi ve tarım sektöründe çalışan on binlerce Doğu Avrupalı ??işçi, Almanya'nın ortasında katlanılması zor koşullarda çalışıyor.

Ücretsiz fazla mesai, aşırı kalabalık evlerde konaklama, hastalık veya kaza: Et endüstrisi ve tarım sektöründe çalışan on binlerce Doğu Avrupalı ??işçi, Almanya'nın ortasında katlanılması zor koşullarda çalışıyor. Kaynak: DailyMotion.com