Almanya'da sömürülen mevsimlik ve sözleşmeli işçiler
Ücretsiz fazla mesai, aşırı kalabalık evlerde konaklama, hastalık veya kaza: Et endüstrisi ve tarım sektöründe çalışan on binlerce Doğu Avrupalı ??işçi, Almanya'nın ortasında katlanılması zor koşullarda çalışıyor.
04.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:22
Ücretsiz fazla mesai, aşırı kalabalık evlerde konaklama, hastalık veya kaza: Et endüstrisi ve tarım sektöründe çalışan on binlerce Doğu Avrupalı ??işçi, Almanya'nın ortasında katlanılması zor koşullarda çalışıyor.
Kaynak: DailyMotion.com