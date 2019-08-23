Almanya'da sınır dışı edilen suçluların sayısı artıyor

23.08.2019 21:54

Almanya'da suç işlediği için sınır dışı edilen yabancıların sayısı son üç yılda önemli oranda arttı. Federal hükümet, bu artışın sınır dışı uygulamasını kolaylaştıran yasal değişiklikten kaynaklandığını belirtiyor.Almanya'da suç işlediği için sınır dışı edilen yabancıların sayısında artış yaşanıyor. Alman Federal Meclisi'ndeki muhalefet partilerinden Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan hükümet, 2016 yılında toplam 5 bin 49 kişi için sınır dışı kararı alındığını, bu rakamın 2017'de 7 bin 374'e, 2018'de ise 7 bin 408'e yükseldiğini bildirdi. Federal hükümet, rakamlardaki artışı 2016'da sınır dışı uygulamasının yasal çerçevesini çizen kanunda yapılan değişikliğe bağlıyor.



2015 yılının son gününde, yılbaşı gecesi Köln Garı çevresinde kadınlara yönelik cinsel tacizlerin ardından, mülteci yasası ile birlikte sınır dışı yasası da değiştirilmiş ve örneğin suçu sabit görülüp cezası tecil edilenler de sınır dışı edilebilir hale getirilmişti.



Eyaletler arasında büyük fark



Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin elde ettiği verilere göre, 2019 yılının ilk yarısında 4 bin 666 kişi hakkında sınır dışı kararı alındı. Sınır dışına en çok maruz kalanların ise Doğu Avrupa ülkesi vatandaşları olduğu belirtiliyor. Diğer yandan haklarında sınır dışı kararı ausgewiesene ausländeralınmasına rağmen henüz bu karar uygulanmadığı için Almanya'da yaşayanların sayısının da 29 bin 288 olduğu bildirildi.



Öte yandan Almanya'da sınır dışı uygulaması konusunda eyaletler arasında önemli farklılıklar var. Örneğin ülkenin güney eyaletlerinden Baden Württemberg'de geçtiğimiz yıl bin 589 kişi sınır dışı edilirken, Mecklenburg Vorpommern eyaletinde bu rakam 12 oldu.



Sol Parti'den "haksızlık" tepkisi



Soru önergesini veren Sol Parti'nin Federal Meclis İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, sınır dışı uygulamalarını eleştirerek "Sınır dışı uygulamaları haksız bir şekilde sadece yabancıların iki kez cezalandırılmaları anlamına geliyor" dedi. Bu uygulamadan genelde, hayatının odak noktası Almanya olan insanların etkilendiğini ifade eden Jelpke, "Bu felaket gelişme mutlaka durdurulmalıdır" dedi.



Federal hükümetin soru önergesine verdiği yanıta göre, haklarında sınır dışı kararı çıkan yabancıların yüzde 16'sı Almanya'da sınırsız oturma hakkına sahip. Yüzde 30'luk bir kitlenin süreli oturma izni ile Almanya'da ikamet ettiği, yüzde 23'lük grubun Almanya'da yaşamasına müsamaha gösterilen kişilerden oluştuğu ve yüzde 32'sinin de ya oturma izni olmadığı ya da iltica işlemleri devam eden kişiler olduğu önergeye verilen yanıtta vurgulanıyor.



epd,DW/ET,HS



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