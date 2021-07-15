Almanya'da sel felaketinde can kaybı sayısı 33'e yükseldi, 70 kişi kayıp
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Almanya'da sel felaketinde can kaybı sayısı 33'e yükseldi, 70 kişi kayıp

Almanya'da sel felaketinde can kaybı sayısı 33'e yükseldi, 70 kişi kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 70 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 70 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Almanya'da etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı ölü sayısı 33'e yükselirken en az 70 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Ülkenin batısında etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediği, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığı öğrenildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, "Bu felaket sonrası bu kadar kişinin acı çekmesi beni şoke etti. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yorulmak bilmeyen yardımseverlere ve olay yerinde olan yetkililere kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet de yaptığı açıklamada, belediyeleri ve felaketten etkilenenleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Laschet, "Hasar henüz ölçülebilir değil. Cuma günü eyalet kabinesi bu gündemle toplanacak" şeklinde konuştu.

Felaketten en çok etkilenen Koblenz kenti yakınlarındaki Ahrweiler bölgesinde 18 kişi yaşamını kaybetti. Yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı 6 bina yıkılırken, birçok otoyol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi.

(Sinan Karamurat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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