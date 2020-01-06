Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalıştığı açıklanan Türk öldürüldü

06.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:15

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polise bıçakla saldırmaya çalıştığı açıklanan Türkiye kökenli 37 yaşındaki bir kişi vurularak öldürüldü.

Polis sözcüsü, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Pazar akşamı 19.30'da meydana gelen olayda adı açıklanmayan ve elindeki bıçağı arkasında saklayan kişinin, araçlarının yanında duran iki polis memuruna saldırmaya çalıştığını ve uyarıları dinlemeyince vurulduğunu söyledi.

'Polis memurlarının üzerine koştu'

Bild gazetesi, saldırganın önce araca bir cisim fırlattığını sonra da "Allahu Ekber" diye bağırarak polis memurlarının üzerine koştuğunu öne sürdü.

Gazete, saldırganın şiddet suçundan sabıka kaydı bulunduğunu yazdı.

Deutsche Welle'ye göre Almanya, ABD'nin Cuma günü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra "terör tehdidi" seviyesini yükseltmişti.

Pazar günü Fransa'nın doğusundaki Metz kentinde yine "Allahu Ekber" diye bağırarak elindeki bıçakla polis memurlarının üzerine koştuğu belirtilen bir kişi vurulmuştu.

Saldırganın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Cuma günü de Paris'te bıçakla bir kişi öldüren, iki kişiyi de ağır yaralayan bir saldırgan vurularak öldürülmüştü.