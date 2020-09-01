Almanya'da polis şiddeti! Kadın göstericiyi yere yatırıp yumrukladılar Almanya Berlin'de koronavirüs önlemlerini protesto eden eden gruptan birkaç kadını şiddet uygulayarak gözaltına alan polis, içlerinde hamile olanların da yer aldığı gruba yumruk attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, polisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eden biri hamile iki kadın göstericiye şiddet uygulaması tepkilere neden oldu. Tiergarten'de bulunan Zafer Anıtı önünde izinsiz toplanan göstericilere polis müdahale etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 4 polisin bir kadını yere yatırarak kelepçelemek istediği, kadının direnmesi üzerine polislerden birinin kadına şiddetli şekilde yumruk attığı görülüyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine kullanıcılar, polisin protestocuya şiddet uygulamasına tepki gösterdi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemlerine uymayan söz konusu kadının, gözaltına alınmak istenirken şiddete uğramasının ardından soruşturma açıldığı kaydedildi.

HAMİLE KADINA DA ŞİDDET UYGULADILAR

Alman medyasında yer alan haberlerde, polisin şiddet uyguladığı diğer bir kadının da hamile olduğu ve polis tarafından yere yatırılarak üzerine basıldığı öğrenildi.

Polisin açıklamasında, hamile kadının polise tükürdüğü ve mukavemette bulunduğu ifade edilerek, iki kadının da hastaneye gitmeyi reddettikleri belirtildi.