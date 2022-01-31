Almanya'da ocak ayı enflasyonu yüzde 4,9

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi, ocak ayı enflasyonunu yüzde 4,9 olarak açıkladı.

Almanya'da Federal istatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış gösterdiği, geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 4,9 oranında artış kaydedildiği aktarıldı. Ülkede elektrikte yüzde 40, gazda yüzde 46, kuru gıdada yüzde 35, süt ürünlerinde yüz 15 ve içecekte yüzde 20 artış olduğu ifade edildi.

Almanya'da ekonomistler yıl başında enflasyon oranında daha güçlü bir düşüş beklediklerini açıklamış ve enflasyonun yüzde 5,3'ten yüzde 4,3'e düşeceğini öngörmüştü. Enflasyonun ön görülen değerlerde gerçekleşmemiş olmasının en önemli nedeni olarak ise enerji fiyatlarında beklenmedik bir yükselişin meydana gelmesi ve katma değer vergisinin toplanması gösterildi.

(Mehmet Koca/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel