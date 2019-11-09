09.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:34

- Almanya'da Mehmet Kubaşık Meydanı açıldı

DORTMUND - Almanya'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü tarafından 4 Nisan 2006'da katledilen Mehmet Kubaşık'ın ismi bir meydana verildi.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü tarafından 4 Nisan 2006 tarihinde Almanya'nın Dortmund kentinde öldürülen Mehmet Kubaşık'ın adını taşıyan "Mehmet Kubaşık Meydanı" gerçekleştirilen törenle açıldı. Münsterstrae-Mallinckrodtstrae caddesi yakınlarında olan meydanın açılış törenine Mehmet Kubaşık'ın eşi Elif Kubaşık, kızı Gamze Kubaşık, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye çalışanları, parti temsilcileri, Türk ve Alman vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, "Bugün bir araya gelmemizin sebebi son yıllarda yaşadığımız bazı talihsiz tecrübeleri yeniden hatırlamamıza vesile oluyor. Bu cinayetler yaşanırken acılı ailelerin yaşadığı insafsız muameleler toplumumuzun hafızasında hala tazeliğini koruyor. İnsanlarımız bir yandan en yakınlarını vakitsiz kaybetmenin acısını yaşarken, diğer yandan çeşitli iftira ve mesnetsiz suçlamalara da maruz kalmışlardır. Diğer yandan NSU davalarının uzun bir mahkeme sürecinin ardından sonuçlanmış olması ne yazık ki adalet beklentilerini tatmin etmemiştir. Toplumumuz hala en üst düzeyde verilen sözlerin tutulmasını beklemektedir" dedi.

Cebeci, "Ayrıca son dönemlerde artış gösteren ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılar başta Türk toplumu olmak üzere göçmen toplumundaki endişeyi de arttırmıştır. Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz bile hedef alınmaktadır. Dortmund'da da yakın bir geçmişte saldırı yapıldığı hatırlanacaktır. Keza Halle'de de bir Sinagog'a düzenlenen saldırıyla iki kişinin öldürüldüğünü üzüntüyle öğrenmiştik. Irkçılığa, ayrımcılığa ve her türlü yabancı düşmanlığına karşı durmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau yaptığı açılış konuşmasında, "Dortmund kenti toleranslı, kapıları dünyaya açık ve çok renkli bir şehirdir. Bu özelliklerimize düşman olanların da karşısında duruyoruz. Biz ırkçılara karşıyız, biz başkalarını dilinden, ırkından, kültüründen dolayı dışlayanlara karşıyız. Bizden sonraki kuşak isminin yaşatılması vesilesiyle ailesinden sökülüp alınan Mehmet Kubaşık ismini yıllarca koruyup saygı duyacaktır" dedi.

Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık da yaptığı konuşmada, "Ben sürekli Nazilerin bu cinayeti işleyebileceğini dile getirdim fakat bizi dinlemediler. Babam ve bizim ile ilgili kötü şeyler düşünülmesini sağlamaya çalıştılar" dedi.

Kendisi ve ailesi için bugünün önemli bir gün olduğunu söyleyen Gamze Kubaşık, "Bugün 13 yıl sonra bu meydana onun ismi veriliyor. Bu meydan babamın anılarını yaşatacak. Her gün buradan insanlar geçecek ve insanlara babamı hatırlatacak. Buradan geçecek herkesin babamı hatırlamasını ve bize yapılan haksızlıkları hatırlamalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Yaşananların bir daha yaşanmasını istemediğini söyleyen Gamze Kubaşık, bunun için daha bir çok şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

8'i Türk, biri Yunan, biri de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren, çok sayıda banka soygunu ile bombalama olaylarını gerçekleştiren terör örgütü NSU üyeleri, 4 Nisan 2006 tarihinde Mehmet Kubaşık'ı Dortmund'daki büfesinin önünde kafasına iki kurşun sıkılarak katletmişti. Cezaevinde tutuklu bulunan NSU terör örgütü üyesi Beate Zschape geçtiğimiz yıl ömür boyu hapis cezası almıştı.

Kaynak: İHA