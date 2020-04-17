Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier'in hastane ziyaretinde sağlık çalışanlarıyla birlikte sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak aynı asansöre binmeleri ülkede büyük tepki çekti.

Almanya'da korona krizini yöneten Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Giessen şehrindeki bir hastaneyi ziyaret etti. Bakan ve eyalet başbakanı asansöre binerken, onlara doktorlar ve gazeteciler de eşlik etti. Asansörde vatandaşlara çağrıları yapılan sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, o anları gösteren fotoğraf sosyal medyada hızla yayılarak ülkenin gündemine oturdu.

HATA OLDUĞUNU KABUL ETTİLER

Olayın ardından Hessen Eyalet Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lafı eğip bükmenin bir anlamı yok. Böyle bir şey olmamalıydı. Herkesin maskesi olmasına rağmen bir asansöre böyle doluşmamalıydık" denildi.

BİR AÇIKLAMA DA SAĞLIK BAKANI'NDAN

Sağlık Bakanı Spahn ise, "Bu olay da gösterdi ki, her zaman mesafeli durmak o kadar da kolay olmuyormuş. Önümüzdeki dönemlerde daha disiplinli olmayı öğrenmek zorumdayız" diye konuştu.