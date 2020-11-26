Almanya'da "Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi" uygulaması başlatıldı
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Almanya'da "Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi" uygulaması başlatıldı

26.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:45

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Hückelhoven beldesindeki bir camide, pandemi tedbirleri çerçevesinde "Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi" uygulaması başlatıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Hückelhoven beldesindeki bir camide, pandemi tedbirleri çerçevesinde "Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi" uygulaması başlatıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Hückelhoven Merkez Camisi'nde uygulanmaya başlanan sistemle cami cemaati her seferinde kağıt kalem kullanarak kayıt olmak yerine, bir kere kayıt yaparak aldığı barkotu özel olarak hazırlanan sisteme okutarak vakit kaybetmeden camiye giriş yapabiliyor.

Aynı zamanda bilgisayar mühendisi olan DİTİB Hückelhoven Merkez Camisi Dernek Başkanı Adem Onur, cemaatin işini kolaylaştırmak ve zaman kaybının önüne geçmek için böyle bir sistem icat ettiğini söyledi.

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Onur, "Camiye girişte barkod destekli bir sistem oluşturduk. Camiye gelen her bir kişiye özel verilen barkod uygulamasıyla, girişte kart okuyucusuyla kişi bilgileri kayıt altına alınıyor. Dijital uygulamada kişinin adı, adresi ve ulaşılabilecek telefon numarası kayıt ediliyor." dedi.

Sistemin çalışabilmesi için bir kereye mahsus kişisel veri girişlerinin yapılması gerektiğini belirten Onur, "Uygulamanın sürekli aynı bilgilerle çalışması için kişi bilgilerinin olması gerekiyor. Cemaatle temassız olma özelliği, hijyen ve sosyal mesafe açısından büyük öneme sahip olan uygulama, girişlerde işlemi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Camiye gelen cemaatin girdiği tarih ve saat kayıt altına alınıyor. Uygulama cep telefonu ile de yapılabiliyor. Kendi camimizde uygulamaya başlattığımız dijital giriş sistemi şu ana kadar kusursuz çalışıyor. Alınan veriler camimizde saklı tutulacak." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Köln DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı olan Onur, kendi camilerinde pilot proje olarak uyguladıkları sistemi talep gelmesi halinde diğer camilerle paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Almanya'da 'Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi' uygulaması başlatıldı
Almanya'da 'Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi' uygulaması başlatıldı
Almanya'da 'Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi' uygulaması başlatıldı
Almanya'da 'Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi' uygulaması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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