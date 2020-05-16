Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
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Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı

Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı. Binlerce kişinin katıldığı gösterilere polis yer yer müdahale etti.

Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
16.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:29

Almanya'nın farklı kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Başkent Berlin'de Rosa-Luxemburg Meydan'ında, Federal Meclis'in önünde ve Alexander Meydanı'nda Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler yapıldı.

"SAĞLIK TERÖRÜNÜ DURDURUN"

Göstericiler, üzerinde "Sağlık terörünü durdurun" ve "Korona yanlış alarmı" yazan dövizler taşıdı. Bu gösterilere aşırı sağcıların katıldığı gerekçesiyle solcu gruplar da karşıt gösteriler düzenledi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis eylemler sırasında sosyal mesafeye uyulması ve 50'den fazla kişinin katıldığı gösterilere izin verilmediği yönünde uyarılarda bulundu. Bazı gösterilere 50'den fazla kişi katılınca ve uyarılar dikkate alınmayınca çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Stuttgart kentinde de geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla Cannstatter Wasen alanında düzenlenen gösteride 5 bin kişi toplandı.

Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı

GEÇEN HAFTA İZİN VERİLMİŞTİ

Stuttgart kent yönetimi, geçen hafta 5 bin kadar kişinin katıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu gösterilere izin vermişti.

Gösteriyi düzenleyen Michael Ballweg burada yaptığı açıklamada, eyaletin kısıtlamalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını ifade etti.

MÜNİH'TEKİ GÖSTERİYE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Münih kentinde de Theresienwiese alanında düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Münih Eyalet yönetimi alanda 1000 kişinin Kovid-19 tedbirlerini protesto etmesine izin vermişti ancak gösteriye katılan kişi sayısı 1000'i aşınca polis yüzlerce kişiyi alanın dışına çıkardı.

Frankfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Potsdam, Essen kentlerinde yüzlerce kişinin Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere katıldığı bildirildi.

Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı

Dünya Manşet

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