Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 866'ya yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 54 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 165 bin 664 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6'ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 132 bin 700'ünün iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısının 26 bin 98 olduğu belirtilirken; salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 866'ya çıktı.

Kaynak: DHA