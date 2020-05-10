Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı

Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
10.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:42

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri gevşeten Almanya'da virüsün insandan insana bulaşma oranı yüzde 1,1'e yükseldi. Uzmanlar salgının azalmasında yüzde 1'i kritik sınır olarak değerlendiriyor.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri gevşetme kararı alan Almanya'da virüsün bulaşma oranında yeniden artış görüldü. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, virüsün bulaşma oranının yüzde 0,7'den 1,1'e yükseldiği belirtildi.

BULAŞMA KATSAYISININ YÜZDE 1'İN ALTINDA OLMASI GEREKİYOR

Salgının yayılmasının azalması için bulaşma katsayısının yüzde 1'in altında olması gerektiğini kaydeden RKI, oranlardaki dalgalanmanın endişe verici olduğunu, sosyal mesafe, maske gibi önleyici tedbirlere uyulması gerektiğini açıkladı.

Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 7 BİN 500'DEN FAZLA

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Almanya'da 171 bin 324 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 549'a, iyileşenlerin sayısı ise 144 bir 400'e yükseldi.

ALINAN TEDBİRLER PROTESTO EDİLDİ

Almanya'nın çeşitli kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler dün protesto edildi.

Başkent Berlin'de aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı yüzlerce kişi, Alexander Meydanı'nda toplanarak Kovid-19 önlemlerini protesto etmek istedi. "Özgürlük" ve "direniş" şeklinde sloganlar atan göstericilerden bazıları meydanda yer alan Neptün Çeşmesi'nin üzerine çıktı.

Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı

ÇOK SAYIDA EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, sosyal mesafe uygulamasını ve gösteri yasağını hatırlatarak göstericilerin meydanda ayrılmasını istedi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, uyarılara kulak asmayan eylemcilere sert müdahalede bulundu. Aralarında koltuk değnekli bir eylemcinin de bulunduğu protestocuları darbeden polis, biber gazı kullandı ve çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Öte yandan Berlin'de Federal Meclis önünde de Kovid-19 önlemleri protesto edildi. Burada da Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

İzin alınarak Rosa-Luxenburg Meydanı'nda yapılan gösteri ise olaysız sona erdi. Stuttgart, Münih ve Münster kentlerinde de Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

Haberler

Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Büyülü Sahra Çölü'nde kaybolan sporcu, yarasa kanı içerek hayatta kaldı Haber
Büyülü Sahra Çölü'nde kaybolan sporcu, yarasa kanı içerek hayatta kaldı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı Haber
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Haber
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti Haber
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu Haber
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Sinem Kobal Nur Yerlitaş Fahriye Evcen
Spor Gökhan Gönül Loris Karius Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Anne Aydın Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 17:42:38. #1.15#
title