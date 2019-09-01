Almanya'daki konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü: 2'si ağır 28 yaralı

01.09.2019 03:34

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen bir açık hava konseri sırasında etkili olan fırtına nedeniyle sahnenin bir bölümünün çökmesi sonucu 2'si ağır 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

POLİSTEN YAZILI AÇIKLAMA

Essen polisinden yapılan yazılı açıklamada, Baldeney Gölü yanında düzenlenen bir konser sırasında şiddetli bir fırtına çıktığı ve sahnenin bir bölümünün yıkıldığı ifade edildi.

Şimdiye kadar 20'den fazla kişinin yaralandığı ve yaralananların ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, olayın ardından konserin iptal edildiği, konseri izleyen yaklaşık 18 bin kişinin etkinlik alanından ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin, incelenmesi için olay yerini kapattığı bilgisi verildi.

LED EKRANLARIN OLDUĞU DUVAR ÇÖKTÜ

Alman basınında yer alan haberde rap müzik sanatçıları Casper ve Marteria'nin verdiği konserde sahnedeki LED ekranlarının bulunduğu duvarın çöktüğü aktarıldı.

Kaynak: AA