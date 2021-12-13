Almanya'da Koalisyon Hükümetinin Gündemi Yoğun - Haberler
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Almanya'da Koalisyon Hükümetinin Gündemi Yoğun

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Başbakan Olaf Scholz ve aralarında Tarım ve Gıda Bakanlığı'nı üstlenen Cem Özdemir'in de olduğu yeni kabine üyeleri dün ve bugün Federal Meclis'te ilk kez hükümet sıralarında yer alırken, Noel tatili öncesinde son kez bir araya gelen meclisin gündeminde Corona'ya karşı mücadele vardı.

Başbakan Olaf Scholz ve aralarında Tarım ve Gıda Bakanlığı'nı üstlenen Cem Özdemir'in de olduğu yeni kabine üyeleri dün ve bugün Federal Meclis'te ilk kez hükümet sıralarında yer alırken, Noel tatili öncesinde son kez bir araya gelen meclisin gündeminde Corona'ya karşı mücadele vardı

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