Almanya'da Koalisyon Hükümetinin Gündemi Yoğun
Başbakan Olaf Scholz ve aralarında Tarım ve Gıda Bakanlığı'nı üstlenen Cem Özdemir'in de olduğu yeni kabine üyeleri dün ve bugün Federal Meclis'te ilk kez hükümet sıralarında yer alırken, Noel tatili öncesinde son kez bir araya gelen meclisin gündeminde Corona'ya karşı mücadele vardı.
Başbakan Olaf Scholz ve aralarında Tarım ve Gıda Bakanlığı'nı üstlenen Cem Özdemir'in de olduğu yeni kabine üyeleri dün ve bugün Federal Meclis'te ilk kez hükümet sıralarında yer alırken, Noel tatili öncesinde son kez bir araya gelen meclisin gündeminde Corona'ya karşı mücadele vardı
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
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