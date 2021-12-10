Almanya'da koalisyon hükümeti iş başı yaptı; yeni dönemin Ankara için şifreleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da koalisyon hükümeti iş başı yaptı; yeni dönemin Ankara için şifreleri

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

T24 diplomasi analisti Barçın Yinanç ve Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş, Almanya'da üçlü koalisyon hükümetinin göreve başlamasını ve yeni dönemin Türkiye ve göçmenler için neler getireceğini Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.

T24 diplomasi analisti Barçın Yinanç ve Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş, Almanya'da üçlü koalisyon hükümetinin göreve başlamasını ve yeni dönemin Türkiye ve göçmenler için neler getireceğini Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

 Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve...

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve...

 Son dakika haberi! Almanya'da sahte aşı sertifikası düzenleten babanın aile fertlerini öldürdüğü ortaya çıktı

Son dakika haberi! Almanya'da sahte aşı sertifikası düzenleten babanın aile fertlerini öldürdüğü ortaya çıktı

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title