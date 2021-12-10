Almanya'da koalisyon hükümeti iş başı yaptı; yeni dönemin Ankara için şifreleri
T24 diplomasi analisti Barçın Yinanç ve Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş, Almanya'da üçlü koalisyon hükümetinin göreve başlamasını ve yeni dönemin Türkiye ve göçmenler için neler getireceğini Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.
T24 diplomasi analisti Barçın Yinanç ve Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş, Almanya'da üçlü koalisyon hükümetinin göreve başlamasını ve yeni dönemin Türkiye ve göçmenler için neler getireceğini Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.
Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve...
Son dakika haberi! Almanya'da sahte aşı sertifikası düzenleten babanın aile fertlerini öldürdüğü ortaya çıktı
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