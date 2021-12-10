Almanya'da koalisyon hükümeti iş başı yaptı; yeni dönemin Ankara için şifreleri

T24 diplomasi analisti Barçın Yinanç ve Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş, Almanya'da üçlü koalisyon hükümetinin göreve başlamasını ve yeni dönemin Türkiye ve göçmenler için neler getireceğini Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.

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