Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesi Yeşiller ile FDP bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesi Yeşiller ile FDP bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesi Yeşiller ile FDP bir araya geldi

Almanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri öncesi ortak zemin arayan Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Partisi (FDP) liderleri görüşme gerçekleştirdi.

Almanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri öncesi ortak zemin arayan Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Partisi (FDP) liderleri görüşme gerçekleştirdi.

Almanya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) dün, koalisyon görüşmelerine bu hafta başlayacağını açıklamıştı. Koalisyon görüşmeleri öncesi ortak zemin arayan Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Partisi (FDP) liderleri bir araya geldi. Görüşmenin ardından FDP lideri Christian Lindner, Instagram hesabından Genel Sekreter Volker Wissing ve Yeşiller'in eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Lindner fotoğrafın altına ise, "Yeni bir hükümet arayışında, farklılıklarımızın üzerinde ortak bir zemin ve köprüler arıyoruz. Hatta bunlardan bazılarını bulduk" notunu düştü. Görüşmeye dair daha fazla ayrıntı verilmedi.

SEÇİMİN ARDINDAN NELER OLDU?

Almanya'da halk, geçtiğimiz pazar günü 20. federal hükümeti seçmek için sandık başına gitmiş, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak sandıktan birinci çıkmıştı. Seçimin tamamlanmasının ardından koalisyon hükümeti kurulması beklenirken, yapılan anket sonucu halkın yüzde 55'inin Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan "Trafik Işığı" koalisyonunu istediği ortaya çıkmıştı. SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, partinin genel merkezinde yaptığı zafer konuşmasında "Seçmenler çok net konuştu ve bir sonraki hükümeti kimin kurması gerektiğini söyledi. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller olmak üzere 3 partiyi güçlendirdiler. Bu 3 parti bir sonraki hükümete liderlik etmeli" demişti. SPD'nin Federal Meclis'teki Grup Başkanı Rolf Mützenich de dün yaptığı açıklamada, SPD'nin bu hafta bir trafik ışığı koalisyonunun kurulmasıyla ilgili görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Pazar günü yapılan seçimlerinin resmi ön sonuçlarına göre Sosyal Demokratlar oyların yüzde 25.7'sini, Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ise yüzde 24.1'ini kazandı. Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ile üçüncü olurken, dördüncü sıradaki Hür Demokrat Partisi (FDP) yüzde 11,5 oranında oy aldı. Aşırı ağcı Almanya için Alternatif partisi (AFD) ise oy kaybına rağmen 10.3 oy oranı ile Federal Meclise girdi. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4.9 oy alarak Federal Meclise girmeyi başaramadı.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor

Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Donald Trump Abdullah Öcalan Muslera
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Şevval Şahin
Spor Umut Meraş Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesi Yeşiller ile FDP bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 10:56:43. #1.12#