Almanya'da Irkçılık Karşıtı Konsere 65 Bin Kişi Katıldı

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz şehrinde düzenlenen ırkçılık karşıtı konsere 65 bine yakın kişi katıldı.

Chemnitz şehrinde, Ağustos ayı sonunda 35 yaşındaki bir Alman vatandaşın öldürüldüğü olayla ilgili faillerinin Suriyeli ve Iraklı iki göçmen olduğu şüphesi nedeniyle aşırı sağcılar göçmen karşıtı gösteriler düzenlemişti.

Sol ve sağ grupların karşı karşıya geldiği şiddetli gösterilerde yaralananlar olmuştu.

Şehirde Pazartesi günü düzenlenen, punk ve hip hop grupların sahne aldığı konserde aşırı sağcıların "Biz halkız" sloganına karşı "Bizden daha çok var" sloganları atıldı.

Herkese açı, ücretsiz girilen konsere katılan binlerce kişi "Naziler dışarı" diye bağırdı.



Konser, öldürülen Alman vatandaşı için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Sahne alan Kraftklub grubunun solisti kalabalığa "Saf değiliz. Bir konserle dünyayı kurtaracağız yanılgısına düşmüyoruz. Ama bazen, yalnız olmadığınızı göstermek önemlidir" diye seslendi.

Konsere karşı çıkanlar da vardı.

Konser duyurusunu Facebook sayfasında paylaşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, katılımcı gruplardan birinin 'aşırı sol şiddeti teşvik ettiği' gerekçesiyle, sağcılar tarafından eleştirildi.