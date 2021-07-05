Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor

Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olanlar için yakın bir dönemde tüm Kovid-19 tedbirlerinin sonlandırılması talep edildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olanlar için yakın bir dönemde tüm Kovid-19 tedbirlerinin sonlandırılması talep edildi.

Almanya Sağlık Sigortaları Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, en geç eylülde herkese ikinci doz aşıyı yaptırma teklifinde bulunulacağını belirterek, "O vakit hemen hemen tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması lazım." dedi.

Tamamen aşı olanların maske takmaya devam etmek isteyip istemediğine kendilerinin karar verebileceğini, ancak bunun bir zorunluluk olmaması gerektiğini ifade eden Gassen, bu şekilde halkın aşı olma isteğinin yüksek tutulabileceğini savundu.

Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wienand Schinnenburg de iki doz aşı olanların temel haklarının kısıtlanması için herhangi bir yasal dayanağın bulunmadığını belirterek, en fazla maske zorunluğunun devam edebileceğini, diğer tedbirlerinin kaldırılması gerektiğini aktardı.

-Aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası verilmesi tartışılıyor

Öte yandan Almanya'da aşı randevusu alan ancak iptal etmeyip randevusuna gitmeyenlere para cezası verilmesi tartışılıyor.

Almanya Kızılhaç Berlin Eyalet Başkanı Mario Czaja, insanların yüzde 5 ila 10'nun aşı merkezlerinde ikinci aşı için aldığı randevularını iptal etmeyerek gitmediğini söyledi.

Czaja, böylelikle personelin ve aşının boş yere bekletildiğini ve bunun gereksiz maliyetlere neden olduğunu belirterek, bu şekilde davranın insanların dayanışma içinde hareket etmediğini söyledi.

Randevularını iptal etmeyip gitmeyenlere 25 ila 30 avro arasında para ceza verilmesini öneren Czaja, ancak bu cezanın da hiçbir şekilde personel ve aşı masraflarını karşılamayacağını kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Thorsten Frei da aşı randevusunu iptal etmeyip gitmemenin sadece saygısızlık değil, aynı zamanda aşı olmayı bekleyenlerin yüzüne atılmış bir tokat olduğunu belirtti.

Frei, bu nedenle aşı randevusunu iptal etmeyerek gitmeyenlerin bunun maliyetini ödemesi gerektiğini kaydetti.

CDU Genel Başkanı Armin Laschet ise aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası verilmesine karşı çıkarak "Dayanışma, ceza verilerek sağlanmaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şevval Şahin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Fatih Terim Burak Elmas Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:11:41. #1.16#

title