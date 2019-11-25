Almanya'da hırsızlar girdikleri ünlü müzeden '1 milyar euroluk' değerli eşya çaldı
Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu.
25.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:09
Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu.
Polisten alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde soyguncular müzedeki elektrik devresini keserek yan taraftaki bir pencereden içeri girdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com