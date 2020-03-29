Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Schaefer ölü bulundu
Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010’dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu
29.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:14
Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in ölü bulunduğu bildirildi.
Wiesbaden Savcılığı ve Westhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com