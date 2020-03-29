Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Schaefer ölü bulundu Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010’dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu

Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in ölü bulunduğu bildirildi. Wiesbaden Savcılığı ve Westhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com