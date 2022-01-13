Almanya'da eski Suriyeli istihbaratçı Enver Raslan ömür boyu hapse mahkum edilirken, karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada...
AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Almanya'da eski Suriyeli istihbaratçı Enver Raslan ömür boyu hapse mahkum edilirken, karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.
Almanya'da eski Suriyeli istihbaratçı Enver Raslan ömür boyu hapse mahkum edilirken, karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.
AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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