Almanya'da "Engelsiz Cami" projesiyle down sendromlu çocuklara ebru sanatı tanıtıldı

Almanya'da Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Garbsen beldesinde hazırlanan "Engelsiz Cami" projesi kapsamında down sendromlu çocuklara ebru ve boyama sanatı öğretildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Kadın Birliğince hazırlanan ve Garbsen DİTİB Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirilen projeyle, özel çocuklara hem cami tanıtıldı hem de sanatla tanışmaları sağlandı.

Garbsen DİTİB Kocatepe Camisi Kadınlar Kolu üyesi ve eğitimci Nuray Barut, bu tür projelerle bu özel çocukların yanında olmayı ve kapıları sonuna kadar açarak camileri engelsiz hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocuklar etkinlik çerçevesinde ebru sanatının inceliklerini öğrendi, fincan boyadı, alçı ve hamur ile objeler yaptı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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