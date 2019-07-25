Almanya'da en çok 'tükenmişlik sendromu' artmış

SİGORTA şirketi 1997 yılından 2017 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede psikolojik hastalıklar nedeniyle işe gidemeyen çalışanların durumunu araştırdı. Araştırmanın sonucuna göre 1997 yılında rapor alıp işe gidemeyenler arasında psikolojik nedenleri gösterenlerin oranı sadece binde 7 iken bu oran 2017 yılında yüzde 2.5'e yükseldi.

'ARTIK TABU DEĞİL'

Araştırmada, çalışanların en çok tükenmişlik sendromu, depresyon ve uyum sorunu gibi psikolojik hastalıklar nedeniyle rapor aldığı da ortaya çıktı. DAK Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm, sayının yükselmesinde açık toplum etkisinin de bulunduğunu belirterek, "Artık hastalarla doktorlar geçmiş yıllara göre hastalıklar ilgili daha rahat konuşabiliyorlar. Bu konu artık tabu değil. Bunun da rakamın yüksek olmasında etkisi var" dedi.