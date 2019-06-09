Almanya'da Diyanet camisine saldırı

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Kassel şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı merkez camisine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu, camide maddi hasar meydana geldi. Almanya'da camilere yönelik ırkçı saldırıların ardı kesilmiyor. Şimdi de, Almanya'nın Kassel şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bağlı merkez camisine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda, caminin camları kırıldığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Kassel Merkez Cami Dernek Başkanı Seyfettin Eryörük, saldırıyı kınadığını belirterek, saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Olay sonrası, Kassel Savcılığı ise saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

DAHA ÖNCE DE AYNI CAMİYE SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Son yıllarda Almanya'da camilere yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırılarda büyük artış gözlenirken, bu olayı gerçekleştirenlerin, hala yakalanmaması da endişe verici olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz yıllarda da aynı camiye PKK terör örgütü sempatizanları tarafından saldırı olmuş, ancak olayın failleri yakalanamamıştı

(İHA)

Kaynak: İHA