Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'nde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
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Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'nde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı

Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde 1450 kişiye yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için AstraZeneca aşısı yapıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde 1450 kişiye yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için AstraZeneca aşısı yapıldı.

Köln Büyükşehir Belediyesi ve Köln Sağlık Sigortaları Birliğince organize edilen aşı kampanyasına gönüllü cemaat üyelerinin yanı sıra çevrede oturan Alman ve diğer milletlerden insanlar katıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, yaptığı açıklamada, DİTİB olarak herkesin Kovid-19'dan korunmak için aşı olmasının önemine dikkati çekti.

DİTİB Yüksek Dini Danışma Kurulunun "Oruçluyken aşı olmanın bir sakıncası yoktur." açıklamasını hatırlatan Türkmen, herhangi bir formalite veya ön müracaat olmaksızın Köln'de oturanların gelerek gönül rahatlığıyla aşı yaptırabildiklerini ifade etti.

İlk gün düzenlenen aşı kampanyasına yoğun ilgi oldu. Aşılamanın yarın da devam edeceği kaydedildi.

Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'nde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'nde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'nde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'nde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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