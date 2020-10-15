Almanya'da camiye kundaklama girişimi
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Almanya'da camiye kundaklama girişimi

15.10.2020 16:54 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:57
Almanya'da camiye kundaklama girişimi

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Itzehoe şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) teşkilatına bağlı Ulu Camisi'ne kundaklama girişiminde bulunuldu.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Itzehoe şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) teşkilatına bağlı Ulu Camisi'ne kundaklama girişiminde bulunuldu. Polisin kundaklama girişimine ilişkin soruşturmasının devam ettiği aktarıldı.

Kundaklama girişimi, Itzehoe şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) teşkilatına bağlı Ulu Camisi'nde gerçekleşti. Yerel saatle 02.15 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler camiye kundaklama girişiminde bulundu. Itzehoe DİTİB Ulu Camisi Dernek Başkanı Kenan Karagöl, yaptığı açıklamada, olay yerinde kapıya asılı kağıt duyuruların tutuşturulduğunu ifade etti. Kundaklama girişiminin yerel saatle 06.15'te sabah namazına gelen din görevlisi ve cemaat tarafından fark edilmesinin ardından polise haber verildiğini ifade eden Karagöl, Itzehoe polisinin camiye gelerek 09.00'a kadar inceleme yaptığını, güvenlik kameralarının görüş açısına girmeyen saldırganların eşkali belirlenemediğini ve polisin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. 2018 yılı Mart ayında da caminin lojmanının camlarının kırıldığı saldırıyı hatırlatan Karagöl, "Saldırıdan dolayı ister istemez tedirginlik yaşıyoruz. Saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.


Almanya'da camiye kundaklama girişimi
Almanya'da camiye kundaklama girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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