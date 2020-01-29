Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.View on euronews.
29.01.2020 21:21 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:21
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com