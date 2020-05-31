Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
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Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Werdohl beldesindeki apartmanda çıkan yangında, bir Türk'ün yanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
31.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:24

8 kişinin yaşadığı binada gece çıkan yangında, 54 yaşındaki Metin Geyhan'ın tek başına kaldığı çatı katı, tamamen yandı. Geyhan'ın cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde itfaiye ve polis tarafından bulunarak binadan çıkarıldı.

"DİĞER TÜRK, BULGAR VE ALMAN AİLELER KURTULMAYI BAŞARMIŞLAR"

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden ve vatandaşlardan olayla ilgili bilgi aldı.

Cebeci, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yanan evi ve ev sahibi olan vatandaşımızı, taşındığı akrabalarının yanında ziyaret ettim. Polisin açıklamasına göre yangının sebebi henüz bilinmiyor. Kesin olan şey, binada tek başına yaşayan bir vatandaşımızın maalesef yanarak vefat ettiği. Apartmanda yaşayan diğer Türk, Bulgar ve Alman aileler ise yangından kurtulmayı başarmışlar." dedi.

Yaşamını yitiren Türk vatandaşının yakınlarına başsağlığı dileyen Cebeci, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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