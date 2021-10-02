Son dakika haber: Almanya'da 9 eski asker hakkında

Almanya'da savcılık tarafından "göçmenlere saldırı" şüphesi ile soruşturma açıldığı bildirildi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Lüneburg Başsavcılığı, "göçmenlere saldırı" şüphesi ile 37 ile 53 arasında değişen 9 eski asker hakkında "silahlı bir örgüte katılma ve bu örgüte komuta etme" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Paraşütçüler ile yedek askerlerden oluşan askeri bir spor grubunun göçmenleri öldürme gerekçesiyle saldırılar planladığı iddiasını soruşturan Savcılık, grubun yedekte bir yarbay olan Jens G. tarafından yönetildiği ve yarbayın askeri spor etkinliklerini düzenlediği aktarıldı.

Güvenlik güçleri, eylül ayı başlarında Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Berlin eyaletlerinde çeşitli baskınlar düzenlemiş, baskınlarda silah, mermi ve şüphelilerin aşırı sağ görüşlere yakın olduğunu ortaya koyan malzemeler ele geçirmişti. Baskınlar neticesinde örgütün yöneticisi olduğu belirtilen Yarbay Jens G.'nin Savunma Bakanlığı'nda görevli bir uzmanla yakın ilişkiler içinde olduğu tespit edilmişti.

SAVUNMA BAKANLIĞINDA GÖREVLİ UZMAN GÖREVDEN ALINDI

Yarbayın ilişkisi olduğu tespit edilen uzmanın, "Strateji ve Görev" adlı birimde görev yapmasından dolayı hassas gizli bilgilere erişimi olduğu bu nedenle sistemlere girişinin engellendiği ve görevden alındığı bildirildi.

Haberler in ardından Almanya Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, aşırı sağ konusunda taviz verilmeyeceği vurgulandı.

(İHA)

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