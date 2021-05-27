Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü Covid-19'a karşı aşılanabilecek
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Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü Covid-19'a karşı aşılanabilecek

Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü Covid-19'a karşı aşılanabilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'da düzenlen aşı zirvesi sonrası 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların Covid-19'a karşı aşısı yaptırabileceği açıklandı.

Almanya'da düzenlen aşı zirvesi sonrası 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların Covid-19'a karşı aşısı yaptırabileceği açıklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlık'taki aşı zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların Covid-19'a karşı aşısı yaptırabileceği açıklarken, aşılamanın ise zorunlu olmadığını ifade etti. Başbakan Merkel, aşılamaların eyaletler tarafından yapılacağını, okulların tam zamanlı olarak açık kalabilmesi için çocukların da aşılanmasının önemli olduğunu aktardı.

Basın toplantısında konuşan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, çocukların ve gençlerin aşılanması için özel bir kampanya yapılmayacağını ifade etti.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise yaptığı konuşmada, "Çocuklara ve gençlere aşı teklifinde bulunmak istiyoruz ama zorunlu aşı yok" dedi.

ABD'nin geçtiğimiz günlerde BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermesinin ardından Avrupa İlaç Ajansı'nın da 12-15 yaş aralığı için aşı kararını cuma günü vermesi bekleniyor.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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