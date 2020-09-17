Almanya'da 29 polis, Hitler fotoğrafı paylaştıkları için görevden alındı
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Almanya'da 29 polis, Hitler fotoğrafı paylaştıkları için görevden alındı

Almanya'da 29 polis memuru, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in fotoğraflarını telefonlarından paylaştıkları gerekçesiyle görevden alındı.

Almanya'da 29 polis, Hitler fotoğrafı paylaştıkları için görevden alındı
17.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:51
Almanya'da 29 polis memuru, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in fotoğraflarını telefonlarından paylaştıkları gerekçesiyle görevden alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 29 polis memuru İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in fotoğraflarını cep telefonlarından paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Bazı memurların gaz odaları tasvirlerini de paylaştıkları ifade edildi. Görevden alınan polisler, Alman anayasasını ihlal etmekle suçlanıyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herber Reul olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu Kuzey Ren-Vestfalya polisi için rezalet bir durum" ifadelerini kullandı. Polislerin bazılarının ise 'meslektaşlarını ihbar etmemekle' suçlandıkları bilgisi paylaşıldı. Görevden alınan polislerin çoğunun Essen kentinde görev yaptığı bildirildi. Essen Emniyet Müdürü Franch Richter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kelime bulmak zor" ifadelerini kullandı.


- Almanya

Kaynak: DHA

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