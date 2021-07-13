Almanya'da 22 öğrenci harçlıklarıyla kurban bağışı kampanyasına katıldı
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Almanya'da 22 öğrenci harçlıklarıyla kurban bağışı kampanyasına katıldı

Almanya'da 22 öğrenci harçlıklarıyla kurban bağışı kampanyasına katıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, 5-15 yaşlarındaki 22 öğrenci, Türk Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iş birliğiyle düzenlenen kurban kampanyasına katıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, 5-15 yaşlarındaki 22 öğrenci, Türk Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iş birliğiyle düzenlenen kurban kampanyasına katıldı.

DİTİB Waechtersbach Merkez Camisi öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını birleştirerek, ihtiyaç sahipleri için "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen kurban kampanyasına bağışladı.

DİTİB Waechtersbach Camisi Dernek Başkanı Hakan Akbulut, çocukların bu kampanyaya katılmalarının kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

Bu yıl TDV'nin Kurban organizasyonuyla gönüllü olarak Mali'ye gideceğini belirten Akbulut, "Böylesine sevindirici hadiseleri görmemize vesile oldukları için özellikle 22 yavrumuzu ve ailelerini tebrik ediyorum. Tabii ki yavrularımızın bu güzel davranışlarının temeli, almış oldukları dini ve ahlaki eğitimin neticesidir. Bizler her daim gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için çabalıyoruz." dedi.

Camide düzenlenen törende Akbulut, din görevlisi Mücahit Asiltürk ile birlikte öğrencilere bağış sertifikalarını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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