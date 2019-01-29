Almanya'da 18 Aşırı Sağcı Asker Ordudan Atıldı
Almanya'da geçen yıl aşırı sağcı 18 askerin ordudan atıldığı bildirildi.
Almanya'da geçen yıl aşırı sağcı 18 askerin ordudan atıldığı bildirildi.
Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Sorumlusu Hans-Peter Bartels, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ordu içinde 270 kişi hakkında aşırı sağcı oldukları şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
Bartels, söz konusu kişilerin, yabancı düşmanlığı, Yahudi karşıtı propaganda, düşmanlık ve nefreti teşvik suçları işlediklerini savunarak, "Geçen yıl sonuna kadar 18 askerin orduyla ilişiği kesildi." dedi.
Orduda personel yetersizliği olduğunu da vurgulayan Bartels, savunma bakanlığının personel konusunda gerekli adımları atmasının önemine dikkati çekti.
Kaynak: AA