Almanya'da 17 yaşındaki Suriyeli gence ırkçı saldırı
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Almanya'da 17 yaşındaki Suriyeli gence ırkçı saldırı

Almanya'da 17 yaşındaki Suriyeli gence ırkçı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'da 17 yaşındaki Suriyeli genç, tramvayda seyahat ettiği sırada kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı.

Almanya'da 17 yaşındaki Suriyeli genç, tramvayda seyahat ettiği sırada kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı. Suriyeli gence karşı ırkçı ifadeler kullanan şahıs, tükürerek tekme attı.

Almanya'da ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Erfurt kentinde tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki Suriyeli genç, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan, Suriyeli gence ırkçı ifadeler kullanarak tükürüp tekme atarken, gencin telefonunu yere fırlatarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırı anı ise başka bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde saldırganın Suriyeli gence, "Burası benim ülkem. Nerden geldiysen oraya defol git" dediği duyulurken, görüntüler Alman polisini ve siyasetçileri harekete geçirdi. Alman kamuoyu ise saldırı görüntülerinin çekildiği anda kimsenin olaya müdahale etmemesini eleştirirken, "Böyle duyarsız olursak meydan saldırganlara kalacak" ifadelerini kullandı.

Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow saldırıyı kınayarak, "Savunmasız insanlara karşı kendisini güçlü hissedenler korkaktır. Saldırı tam anlamıyla iğrençtir" dedi.

Erfurt polisi, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ve yakalamak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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