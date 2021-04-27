Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bonn'da Müslüman kadınlarla buluştu
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bonn'da Müslüman kadınlarla buluştu

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bonn'da Müslüman kadınlarla buluştu
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bonn kentinde Müslüman Kadınlar Sosyal Hizmet Derneği (SmF) temsilcileriyle buluştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bonn kentinde Müslüman Kadınlar Sosyal Hizmet Derneği (SmF) temsilcileriyle buluştu.

Steinmeier, Bonn'daki ikinci resmi konutu olan Villa Hammerschmidt'de eşi Elke Büdenbender ile dernek temsilcileri Ayten Kılıçarslan, Halide Özkurt ve Hatice Koçak ile yaptığı görüşme öncesi açıklamasında, ramazanda Müslüman kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl SmF'nin iftar davetini iptal etmek zorunda kaldığını kaydeden Steinmeier, salgının sürdüğü bu günlerde iftarda olmasa da bir araya gelip görüşebilmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Salgınının Müslüman topluluklar üzerindeki etkilerini değerlendiren Steinmeier, Kovid-19'un sürdüğü bir dönemde Müslümanların kurallara yönelik duyarlılığı ve bu süreçte gösterdiği dikkat dolayısıyla ülkede yaşayan Müslüman toplumuna teşekkür etti.

Basına kapalı yapılan görüşme öncesi SmF temsilcileri, resmi konutun defterine mesajlarını yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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