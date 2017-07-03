Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konuşma Videosunu da Yasakladı

G-20 Zirvesi için Hamburg'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili Almanya'dan yeni bir açıklama geldi. Alman yetkililer, Erdoğan'ın Türkiye'ye ait diplomatik temsilciliklerde açıklama yaptıktan sonra bu konuşmanın video mesajı aracılığı ile yayınlanmasının da uygun olmayacağını bildirdi.

"YAPILAN KONUŞMANIN BAŞKA YERLERDE YAYINLANMASI YASAK!"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Şefir yaptığı açıklamada, "Almanya adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz etkinlikler için çok önceden Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunulması gerekirdi" dedi.

Sözcü, başkonsoloslukta yapılacak konuşmanın daha sonra video mesajı ile etkinliklerde yayınlanmasının da yasak kapsamında olduğunu söyledi.

HÜKÜMET SEVİYENDE YASAK UYGULANDI

Alman Hükümeti, Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapma talebini reddetmiş, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" belirtmişti.

Gabriel'e, "Erdoğan"ın elçilik veya konsoloslukta Türklere hitap edip edemeyeceği" de sorulmuştu. Gabriel, "Bu Türklere kalmış bir karar" demişti.