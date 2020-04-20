Almanya Başbakanı Merkel: Karantinayı gevşetiyoruz ancak 'dikkatli ve disiplinli' olmalıyız Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı ülkede alınan tedbirlerin pazartesi gününden itibaren gevşetilmesi kararı sonrası salgının daha da fazla yayılmaması için "dikkatli ve disiplinli" davranmaları gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı ülkede alınan tedbirlerin pazartesi gününden itibaren gevşetilmesi kararı sonrası salgının daha da fazla yayılmaması için "dikkatli ve disiplinli" davranmaları gerektiğini söyledi. Merkel, "Henüz tepe noktasına (vaka ve can kaybı açısından) ulaşmadık. Yolun başındayız" diye de uyarıda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com