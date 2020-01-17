Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak

17.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:28

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.



Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle