Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Merkel ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek
17.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:28
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com