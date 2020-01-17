Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak
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Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Merkel ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek

17.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:28
Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak

Başbakanı , 24 Ocak'ta 'yi ziyaret edecek.


Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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