Almanya, Afganistan'daki tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesini istiyor
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Almanya, Afganistan'daki tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesini istiyor

Almanya, Afganistan'daki tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesini istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da devam eden tahliyelere değinerek, Almanya'nın günlerdir Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesi için seçenekler aradığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da devam eden tahliyelere değinerek, Almanya'nın günlerdir Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesi için seçenekler aradığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın yapılacak olan sanal G7 Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Maas, liderlerin Afganistan'daki tahliye çalışmalarının ABD tarafından belirlenen 31 Ağustos tarihinden sonra da devam edip etmeyeceklerini koordine etmeleri gerektiğini aktardı. Yarın yapılacak zirvede G7 liderlerinin tahliye edilenlerin havalimanına erişiminin nasıl iyileştirileceğini de tartışacaklarını aktaran Maas, Almanya'nın günlerdir tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesi için seçenekler aradığını belirtti.

"ABD, TÜRKİYE VE DİĞER ORTAKLARLA KONUŞUYORUZ"

Maas, "İnsanların tahliyesini sağlamak için (31 Ağustos'tan sonra) Kabil Havalimanı'nda sivil bir operasyonu kolaylaştırmak amacıyla ABD, Türkiye ve diğer ortaklarla konuşuyoruz" ifadelerini kullanarak, "Bu konu hakkında Taliban ile görüşmeye devam etmemiz gerekecek ve biz de bunu yapıyoruz" dedi.

Maas ayrıca, havalimanının güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla 31 Ağustos'tan sonra da açık tutulacağını vurguladı.

Öte yandan, Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen önceki açıklamalarında, ABD güçlerinin Afganistan'dan geri çekilmesini geciktirmesi halinde "sonuçları" olacağı konusunda uyarmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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