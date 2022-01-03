Almanya 2021'i Merkel'siz Kapatıyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya da, birçok ülke gibi 2021'i Corona virüsü pandemisi gölgesinde, artan vaka sayılarıyla kapatıyor. Başbakan Angela Merkel'in siyasete vedası ise yılın en önemli gelişmesiydi. VOA Türkçe Almanya'da ve Ankara-Berlin hattında son bir yılda yaşananları derledi.

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