Alman vatandaşı, bisikletiyle çıktığı dünya turunda Beypazarı'na ulaştı
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Alman vatandaşı, bisikletiyle çıktığı dünya turunda Beypazarı'na ulaştı

Alman vatandaşı, bisikletiyle çıktığı dünya turunda Beypazarı'na ulaştı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Alman vatandaşı, bisikletiyle çıktığı yolculuğunda Beypazarı'nda mola verdi.

Alman vatandaşı, bisikletiyle çıktığı yolculuğunda Beypazarı'nda mola verdi.

Alman vatandaşı Philipp Dona, Beypazarı ilçesine kadar 2000 kilometre yol kat ettiğini ve Bolu Kıbrısçık ilçesi üzerinden Beypazarı'na ulaştığını söyledi.

Her zaman kafasında dünya turuna çıkmak olduğunu belirten Dona, "Gezmeyi ve değişik yerler görmeyi çok arzu ediyorum. Bu anlamda bisikletle çıktığım yolculuğumda Beypazarı'na ulaştım. Burada benimle çok ilgilendiler ve Beypazarı'nı gezme ve görme fırsatım oldu. İlgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Beypazarı'nın ardından yola çıkarak Güdül ilçesi üzerinde Ankara'ya oradan da Kapadokya ya gideceğim." dedi.

Türkiye gezilerine Mardin gezisiyle devam edeceğini ifade eden Dona, şunları kaydetti:

"Mardin gezimin ardından Gürcistan, Kırgızıstan'ı gezeceğim. Buraları gezmemin ardından Almanya'ya döneceğim. Bu ne kadar zamanda olur bilemiyorum. Gezim sırasında çok güzel yerler görüyorum."

Alman vatandaşı, bisikletiyle çıktığı dünya turunda Beypazarı'na ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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