Alman telekom şirketi 5G teknolojisi için Nokia ve Huawei'yi seçti
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Alman telekom şirketi 5G teknolojisi için Nokia ve Huawei'yi seçti

Alman telekomikasyon şirketi Telefonica Deutschland, 5G teknolojisinin altyapısı için Nokia ve casusluk suçlamalarının hedefindeki Huawei şirketleri ile anlaştı. ABD'nin Çin hükümeti için istihbarat topladığını iddia ettiği Huawei'nin Almanya'da lisans alıp alamayacağı ise henüz bilinmiyor.

12.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:16
Alman telekom şirketi 5G teknolojisi için Nokia ve Huawei'yi seçti

Alman telekomikasyon şirketi Telefonica Deutschland, 5G teknolojisinin altyapısı için ve casusluk suçlamalarının hedefindeki şirketleri ile anlaştı.


Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin hükümeti için istihbarat topladığını iddia ettiği Huawei'nin Almanya'da lisans alıp alamayacağı ise henüz bilinmiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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