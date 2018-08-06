Alman Milli Takımı'nı Bırakan Mesut Özil'in Sevgilisi Amine Gülşe'nin, Sırtına Yaptırdığı Dövme Yıllar Sonra Farkedildi

Almanya Milli Takımı'nı ırkçılık söylemlerinden dolayı bırakan Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe sevgilisine zor dönemlerde destek olmuştu.

ZOR ZAMANLARDAKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Mesut Özil, kendisine yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Özil'e bu zor zamanlarından en büyük destek oyuncu nişanlısı Amine Gülşe'den geldi.

SIRTINA YAZDIRDIĞI DÖVME TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Alman basınında Amine Gülşe'nin sevgilisi Mesut Özil'in Başkan Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini istemesi iddiası üzerine iki ülke arasındaki ipler iyice gerilmişti. Güzel mankenin takipçilerinden de olaya ilişkin büyük destek gelmişti. Bazı takipçileri, 2014 güzelinin milli duyguların galeyana geldiği bugünlerde, sırtına yaptırdığı "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazdığı dövmeyi gündeme getirdi. Amine'nin eski fotoğraflarını sayfalarında paylaşan takipçileri Amine'yi yere göğe sığdıramadı.

İşte Amine'nin o paylaşımlarındaki detay;