Alman Milli Takımı'nı Bırakan Mesut Özil'in Sevgilisi Amine Gülşe'nin, Sırtına Yaptırdığı Dövme Yıllar Sonra Farkedildi
Miss Turkey 2014 güzeli Amine Gülşe'nin sırtına yaptırdığı dövmede "Ne mutlu Türküm Diyene" yazdırması, ırkçılık söylemlerinin üzerine Alman Milli Takımı'nı bırakan sevgilisi Mesut Özil'in gündemde olduğu günlerde takipçilerinin dikkatini çekti.
Almanya Milli Takımı'nı ırkçılık söylemlerinden dolayı bırakan Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe sevgilisine zor dönemlerde destek olmuştu.
ZOR ZAMANLARDAKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Mesut Özil, kendisine yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Özil'e bu zor zamanlarından en büyük destek oyuncu nişanlısı Amine Gülşe'den geldi.
SIRTINA YAZDIRDIĞI DÖVME TEKRAR GÜNDEME GELDİ
Alman basınında Amine Gülşe'nin sevgilisi Mesut Özil'in Başkan Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini istemesi iddiası üzerine iki ülke arasındaki ipler iyice gerilmişti. Güzel mankenin takipçilerinden de olaya ilişkin büyük destek gelmişti. Bazı takipçileri, 2014 güzelinin milli duyguların galeyana geldiği bugünlerde, sırtına yaptırdığı "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazdığı dövmeyi gündeme getirdi. Amine'nin eski fotoğraflarını sayfalarında paylaşan takipçileri Amine'yi yere göğe sığdıramadı.
İşte Amine'nin o paylaşımlarındaki detay;