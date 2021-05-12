Alman hükümeti, İsrail hava saldırısı sonucu Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı
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Alman hükümeti, İsrail hava saldırısı sonucu Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı

Alman hükümeti, İsrail hava saldırısı sonucu Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Alman hükümeti İsrail güçlerinin hava saldırısı sonucu Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı.

Alman hükümeti İsrail güçlerinin hava saldırısı sonucu Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin sorulara cevap verdi.

Seibert, Alman hükümetinin Gazze Şeridi'nden İsrail'in şehirlerine yapılan füze saldırılarını sert bir şekilde kınadığını, bu şiddetin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını belirterek "İsrail, meşru müdafaa kapsamında bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

"Gazze'de bir apartmanın (İsrail tarafından) vurulduğu ve çocukların öldüğü hava saldırılarını da kınamıyor musunuz?" şeklindeki soruya da Seibert, "Bugün gibi bir günde tutumumuz çok net. İsrail'e yönelik terörist füze saldırıları durmalı." dedi.

Seibert, elbette her ölen insan için üzülmek gerektiğini ancak bir sebep ve sonucun bulunduğunu, bunu dile getirdiğini ifade etti.

"İsrail hava kuvvetleri tarafından Filistinli çocukların öldürülmesini kınamak sizin için neden bu kadar zor?" şeklindeki soruya da Seibert, daha önce söylediğine ekleyecek bir şeyin bulunmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger de Filistinlilerin prensip olarak kendini savunma hakkına sahip olup olmadığına ilişkin bir soruya, Hamas'ın yaptığının kendini savunmakla bir ilgisinin olmadığını, uluslararası hukuk ilkelerinin burada tartışılması için bir sebebin bulunmadığını söyledi.

Burger, uluslararası hukukta prensip olarak silahlı bir saldırının mağduru olan bir devletin meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirtti.

"Uluslararası hukukta ölçülü olma hukuku var. Gazze'de füzelere tepki olarak yerleşim bölgelerine hava saldırılarını orantılı buluyor musunuz?" şeklindeki soruya da Burger, "Prensip olarak her yerde ve tüm ihtilaflarda insani uluslararası hukuk kurallarına ki buna orantılı olmak da dahil uyulması geçerlidir. Son birkaç gün içinde burada değerlendirebilmeye izin verecek teker teker eylemler hakkında bilgim yok. İsrail tarafından bunun ihlal edilmiş olacağına dair hiçbir emare de yok." değerlendirmesini yaptı.

Burger, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın son günlerde İsrail'i eleştirmediğini de kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14'ü kadın, 5'i çocuk toplam 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının 300'ü aştığı açıklanmıştı.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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