Alman bilim insanından umutlandıran koronavirüs salgını sözleri: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Yaklaşık 2 yıldır süren koronavirüs salgınıyla ilgili Almanya'nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanı ve bilim insanı Karl Lauterbach'tan umutlandıran bir açıklama geldi. Hızla yayılan ancak öldürücü etkisi düşük olduğu söylenen Omicron varyantı için umutlu konuşan Lauterbach, salgının tahmin edilenden daha erken bitebileceğini belirterek, "Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" dedi.
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