Alman bilim insanından umutlandıran koronavirüs salgını sözleri: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alman bilim insanından umutlandıran koronavirüs salgını sözleri: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Alman bilim insanından umutlandıran koronavirüs salgını sözleri: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir

Yaklaşık 2 yıldır süren koronavirüs salgınıyla ilgili Almanya'nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanı ve bilim insanı Karl Lauterbach'tan umutlandıran bir açıklama geldi. Hızla yayılan ancak öldürücü etkisi düşük olduğu söylenen Omicron varyantı için umutlu konuşan Lauterbach, salgının tahmin edilenden daha erken bitebileceğini belirterek, "Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" dedi.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title