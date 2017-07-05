Erdoğan, Alman Gazetesinden Rest Çekti: Almanya Konuşmama İzin Vermeyerek İntihar Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Die Zeit gazetesine konuştu. Erdoğan, "Almanya benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" açıklamasında bulundu.

İşte açıklamasından öne çıkanlar:

"ALMANYA TERÖRİSTLERİ KORUYAN BİR ÜLKE"

Erdoğan, Türkiye'nin Gülen taraftarları iade edilene kadar Almanya'yı teröristleri koruyan bir ülke olarak göreceğini belirtti.

"MERKEL İLE ARAMDA PROBLEM YOK"

Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile arasında bir problem olmadığını söyledi.

"FETÖ'CÜLERİ VERİN"

Berlin yönetiminin FETÖ'cüleri iade etmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi halde Almanya'nın teröristleri koruyan bir ülke olarak görüneceğini belirtti.

ERDOĞAN VE MERKEL'DEN İKİLİ GÖRÜŞME

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Cuma günü Hamburg'da başlayacak olan G20 zirvesinde Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme yapılacağını açıkladı.