Alman bakandan eski sömürge Namibya'da yapılan katliama 'soykırım' tanımlaması

02.09.2019 18:38

Almanya eski sömürgesi Namibya'da 100 yıl önce yapılan katliamların soykırım olup olmadığını tartışıyor.



Güney Afrika ülkesi Namibya'da temaslarda bulunan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Mueller, bir asır önce bu bölgede Herero ve Nama kabilelerine yönelik yapılan katliamları 'soykırım' olarak nitelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle