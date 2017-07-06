Allianz Türkiye'den "Müşteri Günleri" Uygulaması

Allianz Türkiye, "Müşteri Günleri" adı altında yeni bir uygulama başlattı.



Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini odağına alan şirket, "Müşteri Günleri" adı altında yeni bir uygulama başlattı.



Pazarlama departmanı tarafından geçen günlerde ilki gerçekleştirilen ve Allianz Modüler Sağlık Sigortası sahibi bir grup müşterinin konuk olduğu yemekli gece, bilgilendirici sohbetlere sahne oldu.



"Allianz Müşteri Günleri"ne konuk olan sigortalılar, rastgele yapılan aramalar sonucunda, daveti kabul eden kişiler arasından seçiliyor.



Allianz Türkiye, yılda 4 kez gerçekleştirmeyi planladığı buluşmalara farklı sigorta ürünlerine sahip müşterilerini davet ederek deneyimlerini aktarma fırsatı sunacak.



Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Lembet, Sağlık Operasyon Direktörü Nedim Tarakçı ve pazarlama departmanından Burcu Koldemir, Gülşah Kaya Köse ile Erkan Işıksal'ın katıldığı yemekte, konuklar Allianz deneyimlerini ve önerilerini yöneticilerle paylaştı.



Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmesinde, müşterilerinin tüm geri bildirimlerinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Sağlıklarını, varlıklarını ve geleceklerini bize emanet eden müşterilerimizin yanında olmak, onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.